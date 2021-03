Cornelius fuori per Parma-Inter! L’annuncio sull’infortunio suo e di Conti

Andreas Cornelius Parma (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Parma-Inter, giovedì alle ore 20.45, non vedrà Cornelius in campo. L’attaccante danese si è infortunato nel riscaldamento della partita di sabato contro lo Spezia (vedi articolo), e salterà il turno infrasettimanale. Problemi anche per Conti, mentre non sembra nulla di grave per Karamoh dopo le parole di D’Aversa (vedi articolo).

PARMA-INTER, -3 – “Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Roberto D’Aversa, i crociati hanno svolto esercizi di prevenzione e riscaldamento seguiti da un lavoro tattico. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo.

Graziano Pellè ha lavorato con i compagni. Andreas Cornelius si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Andrea Conti a causa di un sovraccarico muscolare da valutare nei prossimi giorni. Terapie per Gervinho e Joshua Zirkzee.

I crociati torneranno in campo domani per una seduta mattutina a porte chiuse”.

Fonte: ParmaCalcio1913.com