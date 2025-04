Coppa Italia, tocca al ritorno delle semifinali: partite e diretta TV

Stasera e domani si riprende a giocare con la Coppa Italia, da un mercoledì insolito che avrà come “antipasto” i recuperi di Serie A delle partite non disputate lunedì per la morte del Papa. Il derby Inter-Milan dà la prima finalista, il Bologna vede Roma.

COPPA ITALIA – RITORNO SEMIFINALI

Inter-Milan (andata 1-1) mercoledì 23 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5, streaming Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Bologna-Empoli (andata 3-0) giovedì 24 aprile ore 21 – diretta TV Canale 5, streaming Mediaset Infinity e Sport Mediaset

In caso di parità al 90′ nel doppio confronto, a differenza delle partite fino ai quarti di finale, si disputeranno i tempi supplementari.