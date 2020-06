Coppa Italia, oggi programma ufficiale: orario e no...

Coppa Italia, oggi programma ufficiale: orario e no ai supplementari – GdS

Dopo giorni di attesa, la Lega Serie A oggi dovrebbe ufficializzare il programma della Coppa Italia. Semifinali e finale, orari e l’abolizione dei supplementari per non sovraccaricare i calciatori. Le ultime

NOVITÀ – Le anticipazioni dei giorni scorsi (che avevamo riportato QUI e QUI) dovrebbero essere confermate. Oggi la Lega Serie A renderà ufficiale il programma per le semifinali di Coppa Italia. Sarà ufficiale il cambio d’orario: Juventus-Milan e Napoli-Inter alzeranno il sipario alle 21. Allo Juventus Stadium venerdì 12 giugno, al San Paolo di Napoli il giorno successivo. Confermata anche l’assenza dei supplementari, come sottolinea “La Gazzetta dello Sport”: “In caso di parità, tenendo conto del risultato dell’andata, si andrà direttamente ai rigori“. Una soluzione che piace alla Lega Serie A, utile per andare incontro alle richieste dei club, preoccupati dal dispendio di energie previsto da un calendario così fitto. Trenta minuti di fatica aggiuntiva, alla lunga, potrebbero fare la differenza.

Fonte: La Gazzetta dello Sport