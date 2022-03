Coppa Italia, oggi l’altra semifinale. Inter, uno svantaggio dal ritorno

Stasera si capirà se le semifinali d’andata di Coppa Italia regaleranno qualche gol, visto lo scialbo 0-0 di ieri nel derby Milan-Inter. Al ritorno (data indicativa il 20 aprile) per i nerazzurri ora c’è uno svantaggio: non avendo segnato la squadra di Inzaghi dovrà solo vincere, perché c’è ancora la regola del gol doppio in trasferta che per forza di cose potrà favorire solo il Milan.

COPPA ITALIA – ANDATA SEMIFINALI

Fiorentina-Juventus mercoledì 2 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5

Milan-Inter 0-0