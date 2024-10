Coppa Italia, novità sui biglietti per Inter-Udinese: tutti i dettagli!

Gli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Udinese si disputeranno il 19 dicembre allo Stadio San Siro. Il club nerazzurro ha fornito dettagli importanti per i tifosi interessati all’acquisto dei biglietti per il match.

LA SITUAZIONE – Inter-Udinese sarà la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia per le due compagini. I nerazzurri, vittoriosi nella competizione in due occasioni su tre con Simone Inzaghi sulla propria panchina, si auspicano di far meglio della scorsa stagione, quando non sono andati oltre gli ottavi a causa della sconfitta per 1-2 contro il Bologna. A proposito della sfida con i friulani, l’Inter ha pubblicato sul suo sito ufficiale un aggiornamento in merito alle fasi di vendita dei biglietti:

«FASE 1 – Dalle ore 12.00 di martedì 29 ottobre e fino alla mezzanotte di mercoledì 6 novembre, tutti gli abbonati Serie A 24-25 di primo e secondo anello potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate. Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

FASE 2 – Vendita anticipata abbonati terzo anello Serie A 24-25 | Solo online su Inter.it/tickets

Dalle ore 12.00 di giovedì 7 novembre e fino alla mezzanotte dello stesso giorno, gli abbonati di terzo anello rosso e terzo anello verde potranno acquistare un posto qualsiasi tra quelli disponibili, in primo e secondo anello».

Coppa Italia, Inter-Udinese: i dettagli in merito alla terza fase della vendita dei biglietti

«FASE 3 – Vendita libera | Sito Inter.it e punti vendita Dalle ore 12.00 di venerdì 8 novembre: vendita libera per tutti. Continueranno ad essere disponibili i prezzi dedicati per tutti gli abbonati, a cui si aggiungeranno i soci Inter Club».