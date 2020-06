FOTO – Coppa Italia, Napoli-Inter ha un nuovo orario? La Rai cambia

La Coppa Italia fra una settimana a quest’ora avrà definito le finaliste della stagione 2019-2020. Eppure, nonostante manchino meno di sette giorni a Juventus-Milan e Napoli-Inter, non c’è ancora l’ufficialità del programma delle partite. Ieri la Rai ha pubblicizzato degli orari (vedi articolo), che oggi risultano già cambiati.

A CHE ORA? – Juventus-Milan e Napoli-Inter si giocheranno rispettivamente venerdì 12 e sabato 13 giugno, per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. I giorni sono stati ufficializzati dal ministro Vincenzo Spadafora, che giovedì scorso ha acconsentito all’anticipo del programma (vedi articolo). Tuttavia, al momento, mancano ancora gli orari, non comunicati dalla Lega Serie A. La Rai, però, sembra saperli già: con una grafica andata in onda durante “La Domenica Sportiva” si parla delle ore 21 per entrambe. Sarà questo il momento del calcio d’inizio per le rimanenti sfide di Coppa Italia?