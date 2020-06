Coppa Italia, in giornata la decisione su Napoli-Inter – Sky

L’Inter è in attesa di conoscere la data definitiva della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli, giorno in cui i nerazzurri rientreranno in campo dopo il lungo stop. In giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

DECISIONE IN GIORNATA – L’Inter attesa quando potrà giocare la sfida contro il Napoli, ma appare difficile che le richieste dei nerazzurri di giocare prima di Milan-Juventus possa essere accolta: «Manca una data, quella delle semifinali di Coppa Italia previste il 13 con Milan-Juventus e il 14 con Napoli-Inter. La Lega Serie A ha chiesto al Governo di poter anticipare tutto di 24 ore. La risposta è attesa per oggi e se non ci saranno controindicazioni si partirà il 12 con Juventus-Milan e con Napoli-Inter il 13, anche se l’Inter avrebbe gradito di giocare prima della Juventus, ma resterà così».