Coppa Italia in campo un giorno prima? Per l’Inter cambia poco – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea le posizioni contrastanti tra le 4 semifinaliste di Coppa Italia. Anticipare le partite di 24 ore cambia poco a Inter e Milan. Juventus e Napoli piuttosto accondiscendenti nei confronti della Lega Serie A

INCERTEZZA – La Lega Serie A è riuscita a mettere nero su bianco data e calendario per la ripartenza del campionato (QUI trovate i dettagli). I club hanno trovato l’intesa per ripartire coi recuperi, ma manca ancora un accordo sulla Coppa Italia. Ci sono due semifinali di ritorno da giocare e “La Gazzetta dello Sport” sottolinea le posizioni diverse delle quattro squadre coinvolte. Il Napoli si è mostrato piuttosto accondiscendente con le proposte della Lega (semifinali il 13 e 14 giugno, ndr), mentre la Juventus avrebbe preferito lasciare il trofeo nazionale ad una fase successiva. Inter e Milan viaggiano in direzione contraria.

FRATTURE – In sede di assemblea, è stato apprezzato l’intervento di Andrea Agnelli, presidente bianconero, sulla necessità di far prevalere l’interesse generale, in una situazione simile. Nel tentativo di andare incontro alle esigenze delle squadre, la Lega ha già abolito i tempi supplementari. In caso di parità non ci saranno altri 30’ minuti di fatica, ma si andrà direttamente ai rigori. Resta la possibilità di anticipare di 1 o 2 giorni le due semifinali, per evitare che la finale sia disputata 72 ore dopo l’ultima semifinale (il 17 giugno). Un’idea che la Juventus sottoscrive, Inter e Milan molto meno: non cambia la sostanza.

VALORE SIMBOLICO – La Lega Serie A vorrebbe evitare di chiedere un’ulteriore deroga al governo (oggi il DPCM vieta eventi sportivi fino al 14) ma la possibilità resta allo studio. La certezza è la finale di Coppa Italia del 17 giugno all’Olimpico. Si tratta di una data che per la Lega (e Spadafora) vale doppio: è il cinquantesimo anniversario da Italia-Germania 4-3 del Mondiale del ’70 e soprattutto farà della Coppa nazionale il primo trofeo ad essere assegnato considerate tutte le manifestazioni continentali.

