Coppa Italia, Giudice Sportivo ottavi: Donnarumma, niente Inter. 7 diffidati

La Coppa Italia ha esaurito sei ottavi di finale, con Lazio-Parma e Roma-Spezia che si giocheranno la prossima settimana. Il Giudice Sportivo ha dato i provvedimenti sulle partite giocate da martedì a giovedì: confermata la squalifica per Donnarumma nel derby Inter-Milan.

I PROVVEDIMENTI – Gianluigi Donnarumma salterà Inter-Milan, derby dei quarti di finale di Coppa Italia, come definito dal Giudice Sportivo. Il portiere del Milan era in panchina contro il Torino, ma si è lo stesso fatto prima ammonire e poi espellere per proteste. Questo per aver assunto un atteggiamento irrispettoso verso l’arbitro alla notifica del primo provvedimento. I diffidati sono tutti i giocatori delle squadre qualificate che hanno ricevuto un cartellino giallo, perché si entra alla prima ammonizione venendo squalificati alla seconda. Per questo motivo, nell’Inter, sono già sette i giocatori a rischio sanzione. Questi i provvedimenti integrali dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia di questa settimana.

SQUALIFICATI OTTAVI COPPA ITALIA



Una giornata: Gianluigi Donnarumma (Milan), Filip Djuricic (Sassuolo) *

* sanzione da scontarsi nella prossima gara utile, essendo di una squadra eliminata dal torneo

DIFFIDATI OTTAVI COPPA ITALIA



Prima ammonizione: Josip Ilicic (Atalanta), Christian Eriksen, Achraf Hakimi, Romelu Lukaku, Andrea Ranocchia, Alexis Sanchez, Milan Skriniar, Arturo Vidal (Inter), Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi (Juventus), Gianluigi Donnarumma, Franck Kessié, Sandro Tonali (Milan)