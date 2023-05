Coppa Italia, un Fiorentina-Inter mondiale e televisivamente unico!

Sarà una finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter planetaria con ben 165 paesi collegati e televisivamente straordinaria. Attese tantissime novità tecnologiche

MONDIALE − Si va verso una finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter da pelle d’oca. Grandissimo dispiego di energia della Lega per l’evento di mercoledì 24 maggio all’Olimpico. Sarà uno spettacolo unico. Ci sarà la presenza di modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e un drone, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l’evento, dal pre-partita fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo. Insomma una cornice meravigliosa. Una grande produzione televisiva, con l’impiego di oltre 38 telecamere sul campo (tra telecamere Host, del canale tematico Club, di realizzazione contenuti speciali ad uso social media e telecamere di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset e del Broadcaster internazionale ESPN), inclusi, oltre alla Steadycam “Venice” e ad un Gimbal aggiuntivo con ottica cinematografica, un drone e la Robycam che consente immagini aeree fino ad un minimo di 15 metri dal terreno di gioco. Tantissimi i paesi collegati, ben 165, con più di 35 broadcaster. La partirà sarà trasmessa nell’Africa Subsahariana, nelle Americhe, in Asia, in Europa, in Medio Oriente e nel Nord Africa.