Coppa Italia, la data della semifinale di ritorno Inter-Milan!

Oltre alle date dei turni che vanno dal 31 al 33, la Lega Serie A ha pubblicato anche i giorni delle semifinali di ritorno di Coppa Italia. Milan-Inter e Bologna-Empoli le partite in programma.

PROGRAMMA – La domenica precedente, ossia il 20, l’Inter affronterà il Bologna in campionato. La Serie A torna a giocare nel giorno di Pasqua e i nerazzurri saranno protagonisti. Il 16 la squadra di Simone Inzaghi sarà in campo anche per la UEFA Champions League nella sfida con il Bayern Monaco. La Lega ha dovuto incastrare in questo modo le semifinali di Coppa Italia.

Coppa Italia, date semifinali di andata e ritorno: Milan-Inter e la seconda

ANDATA

Empoli-Bologna martedì 1 aprile ore 21:00

Milan-Inter mercoledì 2 aprile ore 21:00

RITORNO

Inter-Milan mercoledì 23 aprile ore 21:00

Bologna-Empoli giovedì 24 aprile ore 21:00