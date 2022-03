Coppa Italia, da oggi le semifinali: Milan-Inter la prima, partite e diretta TV

In Coppa Italia sono rimaste in quattro e fra stasera e domani si giocano le semifinali d’andata. Apre il derby Milan-Inter, il ritorno sarà indicativamente il 20 aprile (date e orari ancora da definire). Da ricordare che, per l’ultima volta, il gol in trasferta varrà ancora doppio.

COPPA ITALIA – ANDATA SEMIFINALI

Milan-Inter martedì 1 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5

Fiorentina-Juventus mercoledì 2 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5