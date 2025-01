Coppa Italia, c’è anche la data dei quarti di finale! Inter-Lazio

A febbraio si giocherà anche la Coppa Italia, precisamente i quarti di finale. L’Inter affronterà la Lazio a San Siro, dal sito del club la data ufficiale.

CALENDARIO – Il club nerazzurro ha comunicato: «Lega Serie A ha definito il programma di anticipi e posticipi del campionato fino alla 26ª giornata di Campionato . Si delinea così il calendario completo di febbraio 2025 dei nerazzurri: giovedì 6 febbraio è in programma il recupero della partita in casa della Fiorentina, che l’Inter affronterà nuovamente a San Siro lunedì 10 febbraio. Il Derby d’Italia in casa della Juventus si giocherà domenica 16 febbraio alle 20:45. Oltre al campionato Lega Serie A ha ufficializzato anche la data dei quarti di finale di Coppa Italia: Inter-Lazio si giocherà martedì 25 febbraio alle 21:00»

Coppa Italia, la data di Inter-Lazio

COPPA – L’Inter giocherà perciò contro la Lazio a San Siro pochi giorni prima dello scontro diretto contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. La Coppa Italia mette in difficoltà Simone Inzaghi, che dovrà fare una scelta relativa alle due competizioni. Ci saranno probabilmente ampie rotazioni, ma questo vale anche per Lazio che giocherà nello stesso weekend con il Milan a Milano. I biancocelesti non si muoveranno quindi dalla città nei giorni in cui disputeranno due gare nel medesimo stadio.