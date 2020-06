Coppa Italia, calendario ufficiale di semifinali e finale. Napoli-Inter: lâ€™orario

Coppa Italia, calendario ufficiale di semifinali e finale. Napoli-Inter: l’orario

La Coppa Italia, nonostante l’annuncio del ministro Spadafora della scorsa settimana (vedi articolo), non aveva ancora il calendario ufficiale. La Lega Serie A ha appena provveduto a rendere noti gli orari del torneo che fa ripartire il calcio in Italia dopo oltre tre mesi di stop, a seguito dell’OK del Governo di ieri (vedi articolo). Di seguito il programma, con Napoli-Inter ovviamente confermata per domani.



COPPA ITALIA 2019-2020 – IL CALENDARIO

RITORNO SEMIFINALI

Juventus-Milan venerdì 12 giugno ore 21 (andata 1-1) – diretta TV Rai 1

Napoli-Inter sabato 13 giugno ore 21 (andata 1-0) – diretta TV Rai 1

FINALE

Stadio Olimpico di Roma, mercoledì 17 giugno ore 21 (orario ancora passibile di modifica) – diretta TV Rai 1

Come previsto dal nuovo regolamento della Coppa Italia (vedi articolo), in caso di parità al termine dei 180′ regolamentari si andrà direttamente ai tiri di rigore, senza disputare i tempi supplementari.