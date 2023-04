Coppa Italia, andata semifinali: i calciatori diffidati. Niente squalificati

In Coppa Italia si rischia con due ammonizioni di saltare il prossimo turno: basta un giallo per essere diffidati e due per essere squalificati. Perciò, stasera e domani nelle partite d’andata delle semifinali, occhio al cartellino perché c’è in bilico il ritorno fra tre settimane.

COPPA ITALIA – DIFFIDATI E SQUALIFICATI ANDATA SEMIFINALI

JUVENTUS-INTER martedì 4 aprile ore 21

Diffidati Juventus: Juan Guillermo Cuadrado, Danilo da Silva, Mattia Perin

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Inter: Joaquin Correa, Federico Dimarco, Robin Gosens, Lautaro Martinez, André Onana

Squalificati Inter: nessuno

CREMONESE-FIORENTINA mercoledì 5 aprile ore 21

Diffidati Cremonese: Emanuel Aiwu, Davide Ballardini (allenatore), Cyriel Dessers, Alex Ferrari, Soualiho Meité, David Okereke, Giacomo Quagliata, Mouhamadou Sarr, Emanuele Valeri, Johan Vasquez

Squalificati Cremonese: nessuno

Diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat

Squalificati Fiorentina: nessuno

Il regolamento della Coppa Italia prevede che si venga squalificati alla seconda ammonizione, venendo diffidati al primo cartellino giallo (e ogni ulteriori due).