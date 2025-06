Coppa Italia 2025-2026, il tabellone del torneo e le avversarie per l’Inter

È in arrivo la nuova edizione della Coppa Italia, che vede il Bologna Campione in carica dopo la vittoria in finale contro il Milan per 1-0: la Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone del torneo.

TABELLONE COPPA ITALIA 2025-2026

TURNO PRELIMINARE 1 Virtus Entella-Ternana sabato 9 agosto ore 20.30 2 Padova-LR Vicenza domenica 10 agosto ore 19.30 3 Avellino-Audace Cerignola domenica 10 agosto ore 20.30 4. Pescara-Rimini domenica 10 agosto ore 20.30 TRENTADUESIMI DI FINALE COPPA ITALIA Empoli-Reggina venerdì 15 agosto ore 18 Sassuolo-Catanzaro venerdì 15 agosto ore 18.30 Lecce-Juve Stabia venerdì 15 agosto ore 20.45 Genoa-vincente Padova LR Vicenza venerdì 15 agosto ore 21.15 Venezia-Mantova sabato 16 agosto ore 18 Como-Sudtirol sabato 16 agosto ore 18.30 Cagliari-vincente V.Entella-Ternana sabato 16 agosto ore 20.45 Cremonese-Palermo sabato 16 agosto ore 21.15 Monza-Frosinone domenica 17 agosto ore 18 Parma-vincente Pescara-Rimini domenica 17 agosto ore 18.30 Cesena-Pisa domenica 17 agosto ore 20.45 Milan-Bari domenica 17 agosto ore 21.15 Verona-vincente Avellino-Audace Cerignona lunedì ore 18 Spezia-Sampdoria lunedì ore 18.30 Udinese-Carrarese lunedì ore 20.45 Torino-Modena lunedì ore 21.15 SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA Milan/Bari vs Lecce/Juve Stabia mercoledì 24 settembre Como/Sudtirol vs Sassuolo/Catanzaro mercoledì 24 settembre Torino/Modena vs Pisa/Cesena mercoledì 24 settembre Udinese/Carrarese vs Cremonese/Palermo mercoledì 24 settembre Genoa/Entella/Ternana vs Empoli/Reggiana mercoledì 24 settembre Verona/Padova/Vicenza vs Venezia/Mantova mercoledì 24 settembre Cagliari/Avellino/Audace Cerignola vs Monza/Frosinone mercoledì 24 settembre Parma/Pescara/Rimini vs Spezia/Sampdoria mercoledì 24 settembre POSSIBILI OTTAVI COPPA ITALIA Parte sinistra: Bologna-Parma

Lazio-Milan

Juventus-Udinese

Atalanta-Genoa Parte destra: Inter-Verona

Roma-Torino

Fiorentina-Como

Napoli-Cagliari QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA Possibile vincente Bologna-Parma vs possibile vincente Lazio-Milan Possibile vincente Juventus-Udinese vs possibile vincente Atalanta-Genoa Possibile vincente Inter-Verona vs possibile vincente Roma-Torino Fiorentina-Como vs possibile vincente Napoli-Cagliari Possibile vincente SEMIFINALI (andata mercoledì 4 marzo, ritorno mercoledì 22 aprile) 1 Vincente quarti di finale 1-Vincente quarti di finale 2 2 Vincente quarti di finale 3-Vincente quarti di finale 4 FINALE COPPA ITALIA Vincente semifinale 1-Vincente semifinale 2 mercoledì 13 maggio 2026, Stadio Olimpico di Roma Giocano in casa (e la semifinale di ritorno in casa) le squadre con il numero di ingresso più basso nel tabellone di Coppa Italia. Già definito il calendario del turno preliminare e dei trentaduesimi di finale. COPPA ITALIA – ORDINE TESTE DI SERIE Bologna Napoli Inter Atalanta Juventus Roma Fiorentina Lazio Milan Como Torino Udinese Genoa Verona Cagliari Parma Lecce Sassuolo Pisa Cremonese Empoli Venezia Monza Spezia Juve Stabia Catanzaro Cesena Palermo Bari Sudtirol Modena Carrarese Reggiana Mantova Frosinone Sampdoria Padova Entella Avellino Pescara Vicenza Ternana Audace Cerignola Rimini