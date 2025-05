Convocati Torino per la sfida all’Inter: sono in 22! Ci sarà un big

Diramata la lista convocati del Torino da parte di Vanoli in vista della partita contro l’Inter. C’è anche un recupero molto importante.

I CONVOCATI – Lo Stadio Grande Olimpico di Torino si prepara ad accogliere la partita della trentaseiesima giornata di Serie A, che andrà in scena alle ore 18.00 tra Torino e Inter. Gli uomini di Paolo Vanoli arrivano alla partita con l’intenzione di trovare un risultato utile, nonostante la posizione tranquilla di classifica e senza più obiettivi, mentre i nerazzurri sono intenzionati a dare ancora del filo da torcere al Napoli, avanti di tre punti. Per l’occasione l’allenatore granata ha diramato la lista dei giocatori convocati, dove ci sono i tre ex nerazzurri Biraghi, Casadei e Lazaro. Mister Simone Inzaghi, invece, dopo la semifinale epica col Barcellona ha deciso di non convocare Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Frattesi e ancora Pavard. E oggi, lo stesso tecnico interista farà ampio turnover mandando in campo una squadra altamente sperimentale. Di seguito la lista integrale dei calciatori chiamati a rapporto da mister Vanoli per la sfida contro l’Inter. Recuperato Ricci.

Convocati Torino: i 22 giocatori nella lista di Vanoli contro l’Inter

PORTIERI: Donnarumma, Milinkovic Savic, Paleari

DIFENSORI: Biraghi, Coco, Dembele, Maripan, Lazaro, Masina, Walukiewicz

CENTROCAMPISTI: Casadei, Elmas, Gineitis, Ilic, Linetty, Perciun, Ricci, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI: Adams, Cacciamani, Sanabria