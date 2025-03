Convocati Feyenoord per la sfida all’Inter: un’assenza pesantissima!

Diramata la lista dei giocatori convocati del Feyenoord in vista della partita di domani contro l’Inter in Champions League. Van Persie dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima.

LISTA – Domani il Feyenoord giocherà contro l’Inter nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si ripartirà dallo 0-2 di Rotterdam a favore dei nerazzurri. Robin van Persie ha stilato la lista dei 22 giocatori convocati per il match di San Siro. Cattive notizie per gli olandesi che dovranno fare a meno del loro giocatore migliore, ossia del brasiliano Paixao. Non sarà della partita neanche l’altro giocatore titolare nella partita di andata in attacco, ossia Osman, perché squalificato. Rispetto a sette giorni fa, c’è il recupero in difesa di Trauner. Per il resto tanti ragazzi giovani convocati per l’ex grandissimo attaccante di Arsenal e Manchester United. Di seguito la lista convocati per Inter-Feyenoord.

CONVOCATI FEYENOORD PER LA SFIDA ALL’INTER: MANCA PAIXAO!

PORTIERI: Timon Wellenreuther, Plamen Andreev, Ismail Ka

DIFENSORI: David Hancko, Thomas Beelen, Givairo Read, Jeyland Mitchell, Gernot Trauner, Hugo Bueno, Facundo González, Gijs Smal, Djomar Giersthove

CENTROCAMPISTI: Jakub Moder, Shiloh ‘t Zand, Anis Hadj Moussa, Jan Plug, Ayase Ueda, Aymen Sliti

ATTACCANTI: Luka Ivanušec, Julián Carranza, Zépiqueno Redmond, Thijs Kraaijeveld