Convocati Como: la lista dei 26 giocatori di Fabregas contro l’Inter

Fabregas ha diramato la lista dei 26 giocatori convocati del Como per la sfida all’Inter. Domani la partita che si giocherà al Sinigaglia alle 20.45. Mancherà solamente Goldaniga nei lariani.

I CONVOCATI PER L’INTER – L’ultima partita campionato per Como e Inter in programma domani alle 20.45 allo Stadio Sinigaglia. I lariani hanno disputato un’ottima stagione, ottenendo la salvezza con diverse giornate di anticipo. Cesc Fabregas vuole chiudere al meglio e tenere ben salda la decima posizione in classifica. Ecco perché contro l’Inter se la giocherà senza rimpianti e problemi. Dal canto suo, la Beneamata ha ancora le ultimissime speranze di vincere lo scudetto, ma affinché questo accadi servirà un successo in riva al Lago e soprattutto una non vittoria del Napoli in casa col Cagliari. Alla vigilia della partita, Fabregas (che ha parlato in sala stampa) ha diramato i convocati del Como. Chiamati per l’ultima sfida 26 giocatori. L’unico big non a disposizione del tecnico spagnolo è Edoardo Goldaniga, che salta la partita perché squalificato.

I 26 giocatori convocati per Como-Inter da Fabregas

PORTIERI: Bolchini, Vigorito, Butez, Reina

DIFENSORI: Kempf, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van der Brempt

CENTROCAMPISTI: Strefezza, Alli, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret

ATTACCANTI: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon