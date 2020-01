Contro l’Inter il Cagliari si affida a Nainggolan, rinato in Sardegna – TS

“Tuttosport” sottolinea che Inter-Cagliari è una gara molto sentita per Nainggolan. Il fresco ex vuole dimostrare il suo valore ai nerazzurri.

VOGLIA DA EX – Per Radja Nainggolan non una gara banale. Così come nel confronto dell’andata e in Coppa Italia una decina di giorni fa, il Ninja attende di misurarsi con i nerazzurri con una certa trepidazione e voglia di ben figurare. Un divorzio maturato in estate che ha radici lontane che si perdono nei meandri dell’approssimativa scorsa stagione dell’Inter quando anche Radja venne additato come uno dei responsabili di un’annata per certi versi fallimentare sotto la guida di Luciano Spalletti. Poi l’avvento di Conte e un feeling mai decollato. La scelta estiva di tornare a Cagliari dove aveva mosso i suoi primissimi passi nel panorama calcistico nostrano è stata dettata dal cuore nonostante ci fosse la fila per averlo.

RINASCIATA – Ed effettivamente in questa stagione in rossoblù ha mostrato di poter essere ancora un giocatore che fa la differenza riuscendo sempre a offrire prestazioni di livello superiore impreziosite anche da 4 gol. Trequartista a supporto o terzo attaccante il suo rendimento è al di sopra della norma e Maran lo ha eletto leader non solo in campo ma anche nello spogliatoio. Certamente determinante nell’attuale sesto posto in classifica occupato dal Cagliari.