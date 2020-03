Contro il Getafe l’Inter presenta Eriksen e Sanchez da titolari – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” per la formazione di Inter-Getafe vede come probabili titolari Eriksen e Sanchez, vale a dire gli uomini di qualità dei nerazzurri.

ESORDIO DEL CAPITANO – Handanovic farà l’esordio in Europa League dopo le due partite giocate da Padelli (squalificato di un turno dopo l’espulsione a Torino) con il Ludogorets. Anche la difesa dovrebbe essere quella di gala, con de Vrij, Skriniar e Godin che dovrebbe tornare a destra nonostante sia sotto diffida. Discorso simile per Candreva, pure lui a un cartellino dalla squalifica ma fondamentale per aggredire gli spagnoli in una partita in cui Moses è infortunato e che l’Inter dovrà vincere.

QUALITA’ – Facile, al contrario, che Conte possa tenere in naftalina il terzo tra i diffidati, ovvero Nicolò Barella, anche perché – dopo le polemiche seguite alla sconfitta di Torino – risulta difficile pensare che Eriksen non trovi spazio tra i titolari. In attacco, il punto fermo resta Romelu Lukaku, a cui Conte aveva già chiesto gli straordinari a Razgrad (per chiudere la pratica) e a Milano (stante la squalifica di Martinez e le non perfette condizioni di Esposito). Al suo fianco dovrebbe giocare Alexis Sanchez che a Torino è stato comprimario ma in Europa contro i bulgari aveva giocato una partita più che buona. Una promozione giustificata anche dall’eclissi prolungata di Lautaro: sarà anche un caso, ma da quando è diventata di dominio pubblico la trattativa con il Barcellona, l’argentino non ha più giocato una partita degna del suo curriculum.