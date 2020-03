Contro il Getafe è l’ora di Eriksen, ma in quale modulo? – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che col Getafe Eriksen dovrebbe finalmente giocare titolare. Conte adatterà il modulo alle sue caratteristiche?

TITOLARE IN COPPA – Contro il Getafe si vedrà l’Inter migliore possibile? Beh, nella testa di Conte l’undici migliore, o almeno quello più affidabile in rapporto alle sue richieste e ai suoi desideri, è quello che domenica scorsa ha affrontato la Juventus. Ebbene, rispetto a quella formazione, contro il Getafe qualcosa cambierà. Se non altro ci sarà Eriksen, anche perché tenerlo ancora fuori dal sapore della bocciatura definitiva o quasi. Invece, sarebbe fondamentale, per la conclusione della stagione, ma anche per il futuro, trova il modo di acquistare al meglio il danese.

PROVE TATTICHE – Proprio contro il Ludogorets, Conte ha colto l’opportunità per accadere alcuni esperimenti: schierando l’ex-Tottenham come trequartista, prima in un 3-4-1-2 e poi in un 4-3-1-2, che si trasformava in 4-4-2 in fase di non possesso. Le risposte, evidentemente, non sono state così soddisfacenti nonostante Eriksen, che nel match di andata contro i bulgari ha segnato il suo primo gol nerazzurro, altrimenti ha trovato più spazio in campionato. A questo punto, è più probabile che Conte provi e adatti il danese nel suo 3-5-2, magari concedendogli maggiore libertà di movimento.