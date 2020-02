Contrappasso de Vrij, Lautaro Martinez solo difesa, Padelli non parla – TS

“Tuttosport” nelle sue pagelle di Lazio-Inter concede i voti peggiori a de Vrij, Skriniar e Lautaro Martinez. Insicuro Padelli.

SOLO IN DIFESA – Lautaro Martinez prende 5. Si sfianca in marcatura su Leiva e dalle parti di Strakosha si vede poco.

CHE ERRORE – Skriniar prende 5. Sull’azione che porta al rigore della Lazio fa una bella frittatona.

CONTRAPPASSO – Voto 5 anche per de Vrij. Visti i fischi, avrebbe fatto bene a presentarsi con il paraorecchie. Per la legge del contrappasso, al suo ritorno all’Olimpico commette un altro fallo da rigore, stavolta su Immobile, nella stessa area del fallo su Icardi che a queste latitudini non gli hanno ancora perdonato.

PROBLEMI – Padelli prende 5,5. Sul tiro di Milinkovic appare sorpreso. E visti i problemi con de Vrij e Skriniar, c’è un evidente problema di comunicazione con i centrali. Nel finale però salva un gol fatto su Immobile.