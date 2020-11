Conti: “Risultato ci penalizza troppo. Dobbiamo lavorare su un aspetto”

Francesco Conti analizza con grande rammarico il risultato finale di Inter-Torino (4-2). Ecco le sue parole a “Radio Rai”.

RISULTATO ESAGERATO – Francesco Conti vede il bicchiere mezzo pieno al termine di Inter-Torino. Il vice-allenatore granata, che oggi ha sostituito Marco Giampaolo (ancora positivo al Covid-19), non ritiene poi giusto il risultato finale, il 4-2 a favore dei nerazzurri. Ecco le sue parole dopo il fischio finale: «Noi siamo soddisfatti dell’ora di gioco, siamo soddisfatti degli interpreti dell’ora di gioco. Andiamo via col rammarico del risultato che ci vede penalizzati oltre i nostri demeriti. Sull’episodio negativo la squadra ne risente psicologicamente. C’è da lavorare su questo aspetto, non è la prima volta che capita. Finché la partita si è dipanata sull’aspetto tattico, la squadra ha risposto bene».