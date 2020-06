Conte verso il 3-4-1-2: Eriksen trequartista, fantasia al potere – CdS

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che in vista di Napoli-Inter Conte sta pensando a un cambio di modulo con Eriksen al centro.

NUOVO MODULO – Ved Napoli e metti il turbo. Conte carica l’Inter a pallettoni. Da domani parte a tutti gli effetti l’operazione Napoli. Con l’esperimento 3-4-1-2 che ha preso forma durante la pausa. Eriksen trequartista è la grossa novità. Fantasia al potere per far girare la squadra. Il tecnico studia la formazione giusta. Il Napoli come punto di partenza per ritrovare la vera Inter. Anche perché Conte non ha mai vinto la Coppa Italia da allenatore.

SCELTE IN MEZZO – Oltre al danese che potrebbe finalmente avere una maglia da titolare giocherà Brozovic. Il riferimento irrinunciabile in mezzo. Al suo fianco Barella, con Gagliardini prima alternativa. Il sacrificato per adesso è Sensi, che però potrà risultare utile come arma dalla panchina.