Conte, un dubbio per Inter-Ludogorets: la probabile formazione – Sky

Condividi questo articolo

Questa sera alle 21 si giochera Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il match – come noto – si giocherà a porte chiuse. Ecco le ultime sulla probabile formazione di Conte

CAMBI E NON – “Qualche rotazione per Conte, che guarda inevitabilmente alla gara dello Stadium contro la Juventus. Fra i pali ci sarà ancora una volta Padelli, in attesa del recupero di Handanovic. Oltre al portiere sloveno, non sono a disposizione Gagliardini e Sensi, con il primo dubbio che riguarda la difesa: ballottaggio fra Bastoni e Godin, anche se il primo appare nettamente favorito per una maglia da titolare. In mediana Brozovic va verso un turno di riposo, con Borja Valero pronto a prenderne il posto. Staffeta fra Barella e Vecino, ma sarà l’ex Cagliari molto probabilmente a prendere parte alla gara. Ancora dal 1′, così come all’andata, Eriksen, mentre davanti – squalificato Lautaro Martinez – toccherà a Lukaku fare gli straordinari”.

Fonte: sport.sky.it