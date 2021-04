Conte torna a parlare: fissata la conferenza stampa prima di Bologna-Inter

Conte sarà nuovamente protagonista in sala stampa dopo tantissimo tempo dall’ultima volta. L’Inter ha appena annunciato data e ora della conferenza stampa in vista di Bologna-Inter

CONFERENZA STAMPA – Dopo un lunghissimo stop, dovuto non solo agli impegni internazionali, Antonio Conte tornerà a parlare in conferenza stampa. Tutto pronto per la vigilia di Bologna-Inter, 29ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro domani – venerdì 2 aprile – risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 13.45. Come sempre Inter-News.it coprirà LIVE l’evento, riportando le dichiarazioni di Conte in diretta.