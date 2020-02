Conte, sfida bivio per l’Inter. Centrocampo scelto? – Sky

Domenica alle 20.45 si giocherà Juventus-Inter a porte chiuse. Ecco, secondo Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, le ultime sui nerazzurri di Conte e su come arrivano a questa sfida importante

VALORE – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile, ha prima parlato dall’importanza di questa sfida: «Se l’Inter dovesse perdere a Torino si complicherebbero i piani dell’Inter, mentre una vittoria metterebbe tutto in discussione di nuovo e potrebbe cambiare la consapevolezza delle due squadre. L’obiettivo dell’Inter è dar fastidio e lottare fino alla fine rimanendo in scia e se le difficoltà aumentassero cercare il colpaccio».

FORMAZIONE – Barzaghi ha parlato anche della probabile formazione: «Non penso che ci sarà un campio modulo dall’inizio. A partita in corso abbiamo però visto che Conte ha iniziato a provare anche la difesa a quattro da usare quando si è in difficoltà visto che in molti lo studiano. La squadra è in campo, ma il privo vero allenamento sarà quello di domani. Mi aspetto comunque la difesa a 3 con Eriksen in panchina. La gestione di Vecino, Barella e Brozovic lascia pensare che giocheranno loro dal primo minuto visto che il danese ha giocato 90′ ieri».