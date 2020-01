Conte senza interviste dopo Inter-Cagliari: una motivazione

Condividi questo articolo

Conte non ha tenuto le consuete interviste post partita dopo Inter-Cagliari, delegando il suo vice Stellini anche per la conferenza stampa (vedi articolo). Il tecnico ha abbandonato lo stadio a pochi minuti dal termine del match.

VIA SUBITO – Per la seconda volta in questa stagione Antonio Conte non ha preso parte al post partita. Niente interviste e niente conferenza stampa dopo Inter-Cagliari, che quando Cristian Stellini si è presentato ai microfoni aveva già lasciato il Meazza. Lo ha fatto circa venti minuti dopo il triplice fischio di Gianluca Manganiello, dopo essere apparso molto contrariato al fischio finale e a seguito dell’espulsione di Lautaro Martinez. A Sky Sport Stellini ha detto che Conte non stava bene, così come era successo il 20 ottobre dopo la gara col Sassuolo.