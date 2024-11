Conte, scelta insolita prima di Inter-Napoli: tutti in campo di mattina! Il motivo

Conte questa mattina ha guidato un allenamento mattutino per il Napoli, a Milano! Una scelta insolita rispetto tutte le altre partite. Quest’anno, però, era già successo in una sola occasione. L’intenzione dell’ex tecnico nerazzurro è chiara.

ULTERIORE ALLENAMENTO – Per prepararsi al meglio alla sfida di stasera contro l’Inter, Antonio Conte ha optato per una sessione di rifinitura mattutina sul campo dell’Alcione Milano, squadra di Serie C, un’iniziativa sorprendente che ripete la strategia utilizzata prima di Milan-Napoli lo scorso 29 ottobre. Questa insolita scelta pre-gara è stata presa per favorire la concentrazione e mantenere alta l’attenzione dei giocatori, elementi fondamentali per affrontare un incontro così cruciale nella corsa al titolo. Conte sa che ogni dettaglio conta in una sfida di questo calibro, e ha quindi voluto mettere in atto un allenamento mirato che simula una “sgambata”, un breve ma intenso richiamo fisico e tattico che si svolge solo poche ore prima della partita. La squadra partenopea dopo l’allenamento è rientrata in Hotel a Milano per riposare. Conte intende preparare mentalmente la squadra.

Napoli in campo nel giorno della sfida contro l’Inter!

A SORPRESA – Allenarsi la mattina del match non è una pratica comune per la maggior parte delle squadre, ma per Conte rappresenta una scelta tattica e psicologica precisa. L’idea è quella di mantenere alta la tensione agonistica e permettere ai giocatori di assimilare gli ultimi dettagli della strategia. La rifinitura mattutina permette anche di verificare eventuali risposte fisiche in vista della sera. Il tecnico spera che questo allenamento aggiuntivo possa ripetere il successo della scorsa volta: prima della sfida con il Milan, questa sessione pre-gara aveva contribuito a rafforzare il livello di prontezza della squadra. Per il Napoli, la partita di stasera contro l’Inter è determinante: difendere il primato in classifica significherebbe consolidare il proprio ruolo da protagonista nella lotta scudetto. Servirà per far male all’Inter?