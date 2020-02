Conte sceglie i titolarissimi in Inter-Sampdoria, tranne Handanovic – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che per Inter-Sampdoria Conte manderà in campo la sua formazione migliore. Unico assente Handanovic, ancora in recupero.

RITORNO AD APPIANO – Dall’Europa League al campionato, dal Ludogorets alla Sampdoria. L’Inter è rientrata nella giornata di ieri, intorno all’ora di pranzo. Direzione Appiano Gentile per svolgere una seduta di lavoro divisa in due gruppi: leggera per chi è sceso in campo, più intensa per chi invece è rimasto a guardare.

CAPITANO ANCORA ASSENTE – Domenica sera a San Siro torneranno i titolarissimi, fatta eccezione per il solo Samir Handanovic, che non ha ancora del tutto recuperato dal problema al mignolo della mano sinistra. Il numero uno nerazzurro è in recupero, giovedì potrebbe giocare la gara di ritorno con il Ludogorets, un test decisivo prima di sfidare la Juventus.

COI TITOLARI – Per il confronto con Ranieri (Claudio non batte da allenatore Antonio da Atalanta-Roma, 1-2, 29 novembre 2009), Conte si affida ai suoi uomini migliori. Davanti a Padelli torneranno dal primo minuto Skriniar e de Vrij, poi uno tra Bastoni (che ha smaltito l’influenza) e Godin. Candreva e Young larghi sulle fasce con Barella, Brozovic e uno tra Eriksen o Vecino. In avanti scontatissima la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez che fin qui ha segnato in campionato la bellezza di 28 gol dei 49 complessivi