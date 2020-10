Conte recupera alcuni nazionali ma gli occhi di tutta l’Inter saranno in TV

Antonio Conte Inter

Conte deve improvvisare la formazione del derby tenendo in considerazione l’alto numero di indisponibili per Covid-19 e non solo. Le partite in programma stasera sono la priorità dell’intero gruppo Inter, che poi si ritroverà a Milano. In attesa dei tamponi

ROSA IN COMPLETAMENTO – Il rientro di Marcelo Brozovic (squalificato con la Croazia) e Andrea Pinamonti (Italia Under-21) ad Appiano Gentile allunga la rosa momentaneamente a disposizione di Antonio Conte. Che nelle prossime ore riabbraccerà anche Achraf Hakimi (Marocco). Arriveranno più tardi Arturo Vidal e Alexis Sanchez (Cile). Nel frattempo sale l’attesa per gli otto nazionali impegnati stasera. Metà addirittura nella stessa partita. Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella e Stefano Sensi (Italia) contro Stefan de Vrij (Olanda). In campo anche Aleksandar Kolarov (Serbia), Ivan Perisic (Croazia), Christian Eriksen (Danimarca) e Romelu Lukaku (Belgio). Praticamente mezza squadra titolare prevista al momento per Inter-Milan di sabato (vedi articolo). Pertanto, stasera tutti davanti alla TV per l’Inter… Nazionale. E speriamo bene.