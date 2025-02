Conte e la probabile formazione per Napoli-Inter: Billing o Gilmour?

Conte domani sfida la sua ex squadra nello scontro diretto della ventisettesima giornata di campionato. La probabile formazione di Napoli-Inter e la scelta su Billing o Gilmour.

LE ULTIME – Un solo vero dubbio della vigilia attanagliava Antonio Conte in vista dello scontro diretto e il tecnico salentino lo ha probabilmente sciolto. Ossia Billing o Gilmour al posto di Anguissa? La scelta dovrebbe ricadere proprio sul centrocampista danese, che coadiuverà Lobotka e McTominay in regia. Il Napoli, dopo il KO col Como che ha consegnato la vetta della classifica proprio all’Inter, va a caccia dei tre punti per ritornare in testa. Ma affronterà un’Inter reduce da due vittorie consecutive contro Genoa e Lazio. Il Napoli dovrebbe andare con il modulo a specchio, ossia con il 3-5-2, per affrontare di petto la squadra di Simone Inzaghi (clicca qui per la probabile formazione dell’Inter). Davanti a Meret, il trio difensivo sarà quello composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie ci saranno Politano e Spinazzola. In attacco, Conte non cambierà il nuovo tandem azzurro formato da Romelu Lukaku e Giacomo Raspadori. Di seguito la probabile formazione per domani da parte di Conte.

La probabile formazione di Conte per Napoli-Inter

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.