Conte presenta Parma-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Parma-Inter, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare alla vigilia a undici giorni dall’ultima volta. Il tecnico sabato scorso aveva saltato la presentazione della sfida contro il Genoa, complici i casi di Coronavirus nella società. Parma-Inter è la gara che conclude il turno infrasettimanale in Serie A, iniziato ieri con il 3-0 della Juventus allo Spezia. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Ennio Tardini nella classica conferenza stampa di vigilia (in via telematica): appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 13.45, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.