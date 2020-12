Conte presenta Inter-Shakhtar Donetsk: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Shakhtar Donetsk, match della sesta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare prima dell’ultima partita nel 2020 in Champions League, si spera non anche della stagione. Dopo la vittoria in Germania Inter-Shakhtar Donetsk non ha altre strade: serve vincere e sperare che Real Madrid-Borussia Monchengladbach non finisca pari. Con lui ci sarà anche Danilo D’Ambrosio. Luis Castro, allenatore dello Shakhtar Donetsk, parlerà alle ore 17.30 assieme a Taison. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 13.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte e D’Ambrosio.