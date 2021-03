Conte presenta Inter-Atalanta: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Inter-Atalanta, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare alla vigilia del Monday Night di campionato. Inter-Atalanta è la gara che conclude la ventiseiesima giornata di Serie A, iniziata ieri e con la Juventus che ha battuto in rimonta la Lazio. L’altra inseguitrice, il Milan, sarà invece impegnata questo pomeriggio al Bentegodi col Verona. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza nella classica conferenza stampa di vigilia (in via telematica): appuntamento al Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 13.30, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.