Conte presenta Borussia Monchengladbach-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte sarà protagonista oggi con la conferenza stampa di vigilia: domani si gioca Borussia Monchengladbach-Inter, match della quinta giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.



CONFERENZA CONTE – Antonio Conte torna a parlare prima dell’ultima chiamata per sperare nella qualificazione. Dopo due punti nelle quattro giornate già disputate Borussia Monchengladbach-Inter è senza ritorno: vittoria o eliminazione aritmetica dalla Champions League. Con lui ci sarà anche un giocatore, ancora da rendere noto. Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach, parlerà nel corso del pomeriggio. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 al Borussia Park nella classica conferenza stampa di vigilia: appuntamento nello stadio della gara a partire dalle ore 14, con Inter-News.it che come di consueto seguirà in diretta le parole di Conte.