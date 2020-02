Conte prepara turnover in coppa in vista della...

Conte prepara turnover in coppa in vista della Juventus, pronti due giovani – TS

“Tuttosport” scrive che col Ludogorets Conte cambierà i suoi uomini in modo da arrivare al meglio alla sfida con la Juventus. Anche due Primavera potrebbero entrare nelle rotazioni.

TURNOVER IN COPPA – Il rigore trasformato da Lukaku nei minuti di recupero della sfida d’andata con il Ludogorets permetterà ad Antonio Conte di fare turnover. Visto il 2-0 finale le rotazioni saranno ragionate in vista della gara di giovedì, fissata in calendario solo 72 ore prima del big match scudetto con la Juve.

I DIFENSORI – Il tecnico pugliese alternerà i sei difensori: D’Ambrosio e Ranocchia in Europa, Skriniar e de Vrij coi bianconeri. Da capire chi sarà il terzo centrale nel big match. Possibile sia Godin per l’esperienza in gare del genere e dunque Bastoni giocherebbe in Europa. E giovedì potrebbe anche esordire un giovane, come il 2002 Pirola. Stesso ragionamento sulle fasce: Moses e Biraghi in coppa, Candreva e Young con la Juve, anche se all’andata sulla fascia destra il tecnico preferì schierare D’Ambrosio per avere un raddoppio più efficace su Cristiano Ronaldo.

CENTROCAMPO OBBLIGATO – Ci sarà bisogno di maggiore sacrificio a centrocampo visto che anche ieri Gagliardini e Sensi hanno lavorato a parte: domani verranno valutate le condizioni dei due. La sensazione è che solo l’ex atalantino potrebbe rientrare in gruppo e quindi in panchina. Detto ciò, Brozovic in regia con la Juventus, Borja Valero con il Ludogorets. Poi Vecino, Barella ed Eriksen si dovranno dividere maglie e minuti nei due match: l’uruguaiano sicuramente giocherà con i bulgari, così come Barella coi bianconeri. La curiosità sarà capire se Eriksen sarà titolare o meno a Torino. In attacco, con Martinez squalificato in Europa ed Esposito infortunato, certo Sanchez in coppa, ma chi al suo fianco? Il Primavera Vergani o Lukaku?