Conte per il Napoli prova soluzioni tattiche, due giocatori in dubbio – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che Conte in vista della sfida contro il Napoli sta provando diverse soluzioni tattiche per l’Inter.

PROVE TATTICHE – Conte è al lavoro in vista del Napoli. Ieri ad Appinao il tecnico si è concentrato sulla tattica, insistendo parecchio sulle prove. Conte in questo periodo ha provato diverse soluzioni: oltre al solito 3-5-2, prove di 3-4-1-2 e anche di difesa a quattro, che si era vista a febbraio con il Ludogorets. Per la sfida di Coppa Italia restano da valutare le condizioni di Vecino e Godin: gli altri, salvo contrattempi, saranno a disposizione.