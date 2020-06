Conte pensa di rilanciare Eriksen: piÃ¹ qualitÃ  per scardinare il Napoli – TS

Conte pensa di rilanciare Eriksen: più qualità per scardinare il Napoli – TS

“Tuttosport” riporta che Conte sta pensando di rilanciare un Eriksen finalmente al top fisicamente per scardinare il Napoli.

NUOVO CENTRO DI GRAVITA’ – In vista della ripresa l’idea Christian Eriksen stuzzica molto Antonio Conte. Il danese potrebbe essere la carta giusta per scardinare il Napoli, che all’andata ha saputo chiudere benissimo ogni spazio all’Inter nella sua versione “classica”. Il tempo di pausa forzata ha permesso a Conte di studiare un 3-4-1-2 che potrebbe rappresentare una novità, con Eriksen schierato dal primo minuto come trequartista. Il ruolo più adatto alle sue caratteristiche. Il tecnico ad Appiano ha fatto le prove e sta valutando la soluzione, che renderebbe l’Inter più offensiva.

FISICO OK – In questo periodo il centrocampista ex Tottenham ha lavorato ad Appiano col solo obiettivo di prendersi l’Inter. Un passo avanti importante lo ha fatto dal punto di vista fisico. La pausa per questo gli è stata vantaggiosa. A gennaio Eriksen non era certo al top della condizione e ne ha risentito. Paradossalmente lo stop gli ha permesso di tirare una riga e ripartire senza dover inseguire. Alla ripresa tuti saranno più o meno alla pari. Nelle ultime uscite, Juventus a parte, il danese stava cominciando a far vedere le sue qualità. Ora sembra pronto a fare il salto di qualità.