Conte, “nuova” Inter nel Derby: cambia modulo. Sensi scalpita – GdS

Condividi questo articolo

Antonio Conte in assenza di Lautaro Martinez squalificato, cambia l’Inter in vista del derby di Milano. Un solo centravanti di ruolo con Christian Eriksen a supporto, Stefano Sensi è pienamente recuperato secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” si gioca una maglia da titolare.

NUOVO MODULO – Antonio Conte negli ultimi allenamenti ha provato il 3-5-1-1 senza doppio centravanti, ma con Christian Eriksen subito dietro Romelu Lukaku. Un modulo già usato in passato dal tecnico soprattutto ai tempi della Juventus, per far coesistere Pogba, Pirlo, Vidal e Marchisio. In questo caso i centrocampisti sarebbero Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Matìas Vecino (oltre in danese), con Stefano Sensi che, pienamente recuperato, vuole convincere il tecnico per una maglia da titolare. Come sottolineato dalla rosea, “sette anni più tardi. E la mossa, se confermata, avrebbe anche il significato di non ingabbiare il talento di Eriksen, di concedergli un debutto in campionato a San Siro libero da troppi compiti difensivi, riuscendo a muoversi con le spalle coperte in una zona del

campo in cui il Milan potrebbe concedere spazio”.