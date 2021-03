Conte non sottovaluta il Parma: tre i possibili cambi nell’Inter – Sky

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Giovedì alle 20.45 l’Inter guidata da Antonio Conte affronterà al “Tardini” il Parma di Roberto D’Aversa (QUI tutti gli impegni di marzo). Ecco le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri.

SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE – Antonio Conte non si nasconte. Teme molto il Parma e il suo amico Roberto D’Aversa, lo ha anche detto ieri subito dopo il match vinto contro il Genoa (QUI le parole del tecnico nerazzurro). I gialloblù – è vero – sono in netta difficoltà rispetto agli ultimi anni, ma hanno sempre creato problemi all’Inter grazie alla compattezza difensiva e alle ripartenze fermando i nerazzurri anche nel match d’andata.

POSSIBILI CAMBI – Per tutti questi motivi Conte limiterà i cambi in vista della sfida di lunedì prossimo contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da “Sky Sport” non dovrebbe cambiare nulla nel terzetto difensivo con gli unici due cambi a centrocampo con Arturo Vidal al posto di Christian Eriksen e Ashley Young che dovrebbe riprendersi il suo posto sulla sinistra a discapito di Ivan Perisic. In avanti ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez con l’argentino favorito per affiancare Romelu Lukaku. Sulle fasce rientrerà Achraf Hakimi.