Conte, no conferenza stampa prima di Inter-Ludogorets: non l’unico blocco

Conte non sarà in conferenza stampa domani, alla vigilia di Inter-Ludogorets di Europa League. La situazione a Milano e in Lombardia, con la necessità di limitare le attività per via del Coronavirus, ha portato l’UEFA a concedere una deroga sul programma standard. Questo segue quanto annunciato dal Ludogorets poco fa (vedi articolo).

VIGILIA STRAVOLTA – Niente conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia di Inter-Ludogorets. Il tecnico si sarebbe dovuto presentare in sala stampa assieme a un giocatore, come da protocollo UEFA, ma domani ad Appiano Gentile non ci sarà accesso per nessuno. Come riporta Marco Barzaghi, giornalista Mediaset, salta anche il quarto d’ora di allenamento generalmente aperto alla stampa, un’altra delle classiche attività il giorno prima delle coppe europee. Tutto bloccato quindi, con possibilità ridotte di avere aggiornamenti prima del ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Come noto, la partita sarà a porte chiuse. Conte dovrebbe (ma il condizionale al momento è d’obbligo) tornare a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, ossia sabato.