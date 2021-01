Conte, niente conferenza stampa prima di Sampdoria-Inter: il motivo

Condividi questo articolo

Conte LIVE in conferenza stampa

Conte non terrà la consueta conferenza stampa di vigilia prima di Sampdoria-Inter, match della sedicesima giornata di Serie A in programma mercoledì alle ore 15. Ecco il motivo per il quale il tecnico non parlerà domani.

NIENTE DICHIARAZIONI – Nessuna conferenza stampa di vigilia per Antonio Conte domani, a un giorno da Sampdoria-Inter. Il motivo, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it, è legato ai tanti impegni ravvicinati (ha parlato ieri dopo la vittoria sul Crotone). Il tecnico commenterà regolarmente la partita del Ferraris nel dopogara. Nei prossimi giorni sarà resa nota la prossima conferenza di vigilia di Conte, presumibilmente sabato prima di Roma-Inter.