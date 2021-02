Conte, niente conferenza stampa domani prima di Inter-Genoa

Antonio Conte in conferenza stampa

Conte non terrà la consueta conferenza stampa prepartita di Inter-Genoa. Per l’allenatore salta l’appuntamento con i giornalisti alla vigilia del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 15.

NIENTE CONFERENZA – Antonio Conte non sarà protagonista della conferenza stampa domani in vista di Inter-Genoa. Il motivo è, ovviamente, riconducibile ai diversi positivi al Coronavirus riscontrati ieri fra dirigenza e staff (vedi articolo). La scelta è stata presa oggi: non ci saranno dichiarazioni alla vigilia. Dovrebbero essere invece confermate tutte le attività media nel post partita. Per Conte ci sarà da attendere fino a domenica per capire quali giocatori avere a disposizione nel match del Meazza, visto che domani la squadra si sottoporrà di nuovo a tamponi.