Conte, nessuna sorpresa: 3-5-2 confermato contro Bayer Leverkusen – Sky

Conte, nessuna sorpresa: 3-5-2 confermato contro Bayer Leverkusen

Intervenuto da Düsseldorf, Andrea Paventi – inviato di “Sky Sport” – ha parlato delle possibili scelte di Antonio Conte per la sfida di questa sera tra Inter e Bayer Leverkusen. Nessuna sorpresa in vista, con il 3-5-2 di Atalanta e Getafe confermato.

NESSUNA SORPRESA – Secondo le notizie che arrivano da Düsseldorf, dove questa sera andrà in scena la sfida tra Inter e Bayer Leverkusen valevole per i quarti di finale di Europa League, non ci saranno grandi sorprese nella formazione scelta da Antonio Conte. Queste le parole dell’inviato Andrea Paventi: «Conte sa che è una serata importante e ha avuto risposte importanti nelle ultime partite. Non ci saranno sorprese, confermerà la stessa formazione vista nelle ultime uscite con il 3-5-2. Davanti ad Handanovic giocheranno Godin, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Brozovic, Barella, Gagliardini con D’Ambrosio e Young sulle fasce. Davanti confermati Lukaku e Lautaro Martinez. Credo che il Bayer Leverkusen concederà qualche occasione e l’Inter dovrà essere brava a sfruttarla».

Fonte – Sky Sport 24