Conte manda un messaggio pesante in Cagliari-Inter: Eriksen...

Conte manda un messaggio pesante in Cagliari-Inter: Eriksen e non solo

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Conte, dopo le tante critiche a lui destinate per l’eliminazione dalla Champions League, è pronto a cambiare per Cagliari-Inter. Domani alle ore 12.30 alla Sardegna Arena il tecnico sembra intenzionato a schierare Eriksen dal 1′: ecco le novità secondo Sky Sport.

LA SVOLTA? – Cagliari-Inter, domani alle ore 12.30, dovrebbe vedere titolari sia Christian Eriksen sia Alexis Sanchez. Lo riporta Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, parlando di un pesante cambio per Antonio Conte dopo quanto successo in settimana. Il cileno prenderebbe il posto di Lautaro Martinez accanto a Romelu Lukaku, ma è sul danese che si concentreranno gli occhi di tutti. La sua ultima presenza dal 1′ è datata 31 ottobre, contro il Parma, poi appena quattordici minuti più il recupero.