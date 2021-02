Conte intenzionato a non cambiare: Milan-Inter copia-incolla di Inter-Lazio – SM

Inter-Lazio, esultanza (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Conte si fida della sua formazione a tal punto da non prevedere modifiche nella partita più delicata dell’anno, finora. Come riportato da “Sport Mediaset”, in Milan-Inter si preannuncia l’undici visto in Inter-Lazio

MERITATA CONFERMA – Il lavoro ad Appiano Gentile continua ma non si preannunciano modifiche di formazione. Anzi, Antonio Conte è intenzionato a schierare lo stesso identico undici che ha battuto la Lazio a San Siro. Mancano ancora tre giorni al Derby di Milano ma le due possibile modifiche sembrano già destinate a rimanere solo virtuali. Non solo Conte vuole puntare su Christian Eriksen mezzala sinistra, anche in virtù delle condizioni di Arturo Vidal, ma anche su Ivan Perisic largo a sinistra. Il 3-5-2 nerazzurro contro il Milan è destinato a essere la copia di quello visto in Inter-Lazio domenica scorsa. Sperando che anche il risultato finale sia lo stesso…