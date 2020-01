Conte insultato durante Lecce-Inter: sanzione per la società

Condividi questo articolo

Conte è stato oggetto di insulti nel corso di Lecce-Inter di domenica. Per la società salentina il Giudice Sportivo ha disposto una sanzione. Di seguito le motivazioni, qui i provvedimenti sui tesserati dopo la ventesima giornata di Serie A.

LA SANZIONE – “Ammenda di cinquemila euro alla società Lecce per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di gioco due bengala. sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza. L’ammenda comprende la responsabilità oggettiva per l’esposizione di uno striscione insultante nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (Antonio Conte dell’Inter, ndr)”.