Conte, in Torino-Inter 500 in panchina (da squalificato). I numeri

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Conte oggi registrerà la panchina numero 500 in carriera, anche se di fatto non sarà presente (perché squalificato) in panchina. Di seguito i numeri della carriera dell’attuale tecnico nerazzurro e un tabù da sfatare.

CINQUECENTO – Conte oggi in Torino-Inter festeggerà la presenza numero 500 da allenatore di club, anche se di fatto non sarà presente fisicamente in panchina perché squalificato. In carriera l’attuale tecnico nerazzurro ha registrato ben 292 vittorie, 120 sconfitte e 87 pareggi totali tra Arezzo (2006-2007), Bari (2008-2009), Atalanta (set. 2009-gen 2010), Siena (2010-2011), Juventus (2011-2014), Chelsea (2016-2018) e Inter (attualmente 90 presenze). In particolare da allenatore nerazzurro ha vinto ben 55 volte, con sole 21 sconfitte e 14 pareggi. In carriera ha vinto un campionato di Serie B con il Bari, tre campionati di Serie A con la Juventus, conditi anche da ben due Supercoppe italiane. Gloria anche in Inghilterra, dove ha mostrato sin da subito il suo valore con la vittoria della Premier League – al suo primo anno al Chlesea -, e la conquista della Coppa d’Inghilterra la stagione successiva (2017-2018).

TABÙ DA SFATARE – Conte in Torino-Inter registrerà la presenza numero 500 da allenatore di club e sarà chiamato a sfatare un tabù particolare. Altro dato curioso riguarda le precedenti sfide a cifra tonda: Conte non ha mai vinto quando ha raggiunto le 100, 200, 300 e 400 presenze: la prima volta la sconfitta maturata contro il Livorno da allenatore dell’Atalanta. Poi i due pareggi contro Benfica e Chelsea da allenatore della Juventus, e la sconfitta maturata contro il Tottenham da allenatore del Chelsea.